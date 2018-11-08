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رئيس الوزراء يلتقى مسئولى "ميرسك" العالمية لجذب خطوطا ملاحية لشرق بورسعيد

الخميس، 08 نوفمبر 2018 05:29 م
رئيس الوزراء يلتقى مسئولى "ميرسك" العالمية لجذب خطوطا ملاحية لشرق بورسعيد الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، سورن توفت رئيس العمليات بشركة ميرسك العالمية، وذلك بحضور الفريق مهاب مميش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث أعرب توفت عن شكره وتقديره لما قامت به الحكومة المصرية من تخفيض لرسوم الموانىء والرسو والإرشاد لسفن الحاويات المارة عبر ميناءى شرق وغرب بورسعيد.

 

وفى بداية اللقاء قال توفت: كل الشكر للحكومة المصرية على ما قدمته لشركة ميرسك العالمية من دعم وتحسينات ستجذب الكثير من الأعمال لموانىء بورسعيد والمنطقة الاقتصادية، كما أعرب عن سعادة شركته بمستوى الخدمات المقدمة من الجانب المصرى، مؤكداً على الشراكة التاريخية بين مجموعة ميرسك وهيئة قناة السويس لافتاً إلى أن الشركة تعتزم نقل خط ملاحى لها من مالطا إلى مصر، كما تخطط لتوسيع استثمارها فى المنطقة، كما ستعمل على جذب الخطوط الملاحية للميناء.

 

كان الفريق مهاب مميش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد أصدر قراراً فى 18/10/2018 بتخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد بنسب تتراوح ببين 20% و60 % لسفن الحاويات أو العبارات القادمة من الموانىء الأجنبية إلى ميناءى شرق وغرب بورسعيد، وذلك لزيادة القدرة التنافسية للميناءين مقارنة بباقى الموانىء فى المنطقة، وجذب شركات الملاحة العالمية.

 

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة المصرية مستعدة لتقديم كافة الحوافز لميرسك وللشركات العالمية وكذا الاستماع لأية مقترحات آخرى من شأنها جعل موانىء المنطقة الاقتصادية أكثر تنافسية بما يخدم مصالح الطرفين.

 

رئيس الوزراء يلتقى مسئولى ميرسك العالمية لجذب خطوطا ملاحية لشرق بورسعيد (1)
 
رئيس الوزراء يلتقى مسئولى ميرسك العالمية لجذب خطوطا ملاحية لشرق بورسعيد (2)
 
رئيس الوزراء يلتقى مسئولى ميرسك العالمية لجذب خطوطا ملاحية لشرق بورسعيد (3)
 
 

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