رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث مشكلات المستثمرين السياحيين والعقاريين بمطروح

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لبحث مشكلات المستثمرين السياحيين والعقاريين بمحافظة مطروح، وذلك بحضور: وزير التنمية المحلية، ونائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، ورئيس هيئة الاستثمار، وسكرتير عام محافظة مطروح.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الهدفُ من هذا الاجتماع هو العمل على حل مشكلات المستثمرين السياحيين والعقاريين بالمحافظة، حيث وردت عدة شكاوى لمجلس الوزراء، سواء من تأخر الحصول على التراخيص، أو البيروقراطية في إنهاء الإجراءات وخلافه.

وأوضح سكرتير عام محافظة مطروح أن عدداً من المشكلات ناتجٌ عن عدم الانتهاء من المخطط التفصيلي للمحافظة، معلناً أنه سيتم الانتهاء منه خلال 10 أيام، كما أن هناك مشكلات أخرى تتمثل في عدم التزام عدد من المستثمرين بسداد المستحقات المالية على مشروعاتهم للدولة، حيث يتم حالياً جدولة هذه المستحقات، عبر التفاوض مع هؤلاء المستثمرين لاستيداء حق الدولة، دون تعسف في استخدام السلطة.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أنه على استعداد لإرسال مجموعة عمل من الهيئة إلى المحافظة، لعقد اجتماعات بين مسئولي المحافظة والمستثمرين لبدء حل المشكلات المختلفة، والعمل على تنفيذ عدد من قرارات لجان فض المنازعات التي صدرت مؤخراً، وهذا سيحل كثيراً من المشكلات.

وأعلن وزير التنمية المحلية أنه يتم حالياً حصر جميع المشكلات الخاصة بكل قطعة أرض بالمحافظة، وتصنيفها، بهدف العمل على إيجاد حلول نهائية لها، وخلال أسبوعين سيتم عرض كل هذه الملفات، مع وضع أسس الحلول، على مجلس الوزراء.

وفي نهاية الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تعمل حالياً على حل جميع مشكلات المستثمرين، وفي الوقت نفسه جذب استثمارات جديدة، فلابد من مواجهة هذه المشكلات في أسرع وقت، مع إشراك الجهات الرقابية في مقترحات الحلول، ثم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.