رئيس البرلمان العراقى يدعو لتفعيل الجهد الاستخبارى لمواجهة الإرهاب

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استنكر رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، التفجير الإرهابى الآثم الذى استهدف أحد المطاعم فى الجانب الأيمن من مدينة الموصل ، داعيا إلى تفعيل الجهد الاستخبارى فى تلك المناطق وتعزيز أعداد عناصر القوات الأمنية فيها.

وقال الحلبوسى ، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)العراقية ، "نستنكر التفجير الإرهابى الآثم الذى استهدف أحد المطاعم فى الجانب الأيمن من مدينة الموصل"، داعيا إلى اتخاذ خطوات حقيقية وعاجلة لإيقاف الخروقات المتكررة فى المحافظة.

وأضاف الحلبوسى :"لا يمكن التفريط بالانتصارات التى تحققت والدماء التى اريقت لأجل تحرير تلك المناطق" ، مطالبا المسؤولين عن إدارة الملف الأمنى فيها بوضع الخطط الكفيلة لإيقاف تلك الخروقات.

وقد قتل ثلاثة أشخاص وأصيب تسعة اليوم الخميس، بعد انفجار سيارة مفخخة قرب أحد المطاعم فى الساحل الأيمن من مدينة الموصل.