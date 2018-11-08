رئاسة مركز باريس بالوادى الجديد تنظم حملة نظافة بمشاركة طلاب المدارس

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد حملة نظافة مكبره بمشاركة طلاب المدارس والعاملين بالوحدات المحلية بمركز باريس وذلك لنظافة الشوارع والأحياء الداخلية لمدينة باريس.

وقال يوسف مرزوق رئيس مركز ومدينة باريس في بيان له، إن الحملة شارك فيها طلاب مدرسة باريس الإعدادية بالإضافة إلى معدات الوحدة المحلية من لوادر وحفارات وسيارات مياه، مضيفا أن المعسكر قام بتنظيف عدد كبير من الشوارع والأحياء الداخلية للمدينة ولاقى ترحيبا كبيرا من الطلاب والمواطنين.

وأكد مرزوق أن المعسكر سيتم تنفيذه باستمرار لغرس أسس الولاء والانتماء وحب الوطن والتأكيد دور الفرد في المشاركة المجتمعية وضرورة الحفاظ على البيئة.