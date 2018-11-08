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دعما للشمول المالى.. البنك التجارى الدولى يطلق حسابات بدون حد أدنى للرصيد

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:24 م
دعما للشمول المالى.. البنك التجارى الدولى يطلق حسابات بدون حد أدنى للرصيد البنك التجارى الدولى
كتب – أحمد يعقوب
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قام البنك التجارى الدولى مصر CIB مصر، بإطلاق حسابات متنوعة، تحت اسم Easy  وهذه الحسابات الجديدة مصممة بطريقة عصرية تناسب العملاء من كافة الأعمار وبالأخص الشباب، حيث أنها توفر لهم باقات بمميزات غير تقليدية وأهم هذه المميزات سهولة فتح الحساب بدون أية رسوم، كما أنه لا يوجد حد أدنى لرصيد فتح الحساب، ولا يوجد حد أدنى للرصيد للاحتفاظ بالحساب ومن أهم المميزات فى حساب التوفير Easy Savings أن العائد سنوى ثابت والذى يصل إلى 8.5% يصرف شهريًا على أقل رصيد بالحساب .
 
وفتح الحساب الجديد متاح لجميع الأفراد لمن تبلغ أعمارهم من سن 16 سنة فأكثر أى بمجرد امتلاك الفرد بطاقة الرقم القومى يستطيع أن يكون عميلا للبنك التجارى الدولى مصر CIB بحساب Easy Accounts.
 
ويأتى إطلاق الحسابات الجديدة فى إطار شعار البنك "البنك بقى على كيفك" حيث يقدم البنك التجارى تجربة بنكية عصرية ومتميزة لعملائه وكذلك للعملاء الجدد.
 
والحسابات الجديدة المطورة تساهم فى جذب المزيد من غير المتعاملين مع القطاع المصرفى وبالأخص شريحة الشباب إلى البنوك من خلال توفير منتجات بنكية بأسعار فائدة أعلى وبأقل المتطلبات وأسهل الإجراءات البنكية دون قيود ودون حد أدنى لرصيد فتح الحساب مما يساهم فى تعزيز الشمول المالى.
 
ويتمكن عملاء حسابات Easy من إجراء معاملاتهم البنكية وكذلك التحكم بحساباتهم وادارتها من خلال القنوات الالكترونية وماكينات الصراف الالى فى أى وقت ومن أى مكان دون الحاجة إلى الذهاب للفرع.
 
وأكدت كافة التجارب التى قام بها البنك أن الحسابات الجديدة ستجد قبولا لدى شرائح الشباب خاصة أن البنك التجارى الدولى مصر CIB قام بعدة حملات ترويجية بالجامعات والتى تساهم فى جذب الأفراد عن طريق أنشطة ترفيهية يتم من خلالها التعرف على الحسابات الجديدة من خلال بعض الألعاب والمفاجآت والهدايا الرمزية.
 
 

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أخبار الاقتصاد

البنك التجارى الدولى

حسابات بنكية بدون رسوم




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