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حبس سائق صدم طالبا بجامعة الأزهر 4 أيام وإحالته لمحكمة الجنح محبوسا.

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:19 م
حبس سائق صدم طالبا بجامعة الأزهر 4 أيام وإحالته لمحكمة الجنح محبوسا. محكمة - صورة أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة مدينة نصر الكلية بحبس قائد السيارة التى اصطدمت بطالب جامعة الأزهر أسامة مسلم صقر، أثناء عبوره الطريق أمام الجامعة الأسبوع الماضى، ما أدى إلى وفاته، 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته إلى محكمة الجنح محبوسا.

البداية كانت بتلقى أجهزة الأمن بلاغا باصطدام سيارة بأحد طلاب جامعة الأزهر، ما نتج عنها إصابته بعدة أماكن متفرقة بالجسم أودت بحياته، ولاذ قائد السيارة بالفرار.

وبإجراء التحريات اللازمة، تم تحديد السيارة المتسببة فى الحادث التى تحمل لوحات رقم (ق هـ 684) أجرة- ملك "حسين ص.ع" - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب "بموجب توكيل بيع" وأن السيارة بحيازة "سيد خ. ع"، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات" وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر أنه حال قيادته السيارة بمحل الواقعة، فوجئ بعبور الطالب الطريق، فاصطدم به محدثا إصابته التى أودت بحياته، ولاذ بالفرار خشية مساءلته قانونيا.

وتم بإرشاده ضبط السيارة وبها تلفيات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 


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