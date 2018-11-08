حالة الطقس اليوم الخميس 8/11/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على كافة الأنباء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة ومدينتى حلايب وشلاتين ، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بالقاهرة العظمى 26 والصغرى 18 ، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 ، ومطروح العظمى 24 والصغرى 15 ، وسوهاج العظمى 27 والصغرى 15 ، وقنا العظمى 27 والصغرى 16 ، وأسوان العظمى 28 والصغرى 17 .

الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام.

وتسود أجواء مشمسة ومائلة للبرودة إلى لطيفة في عموم المناطق .

وتبقى الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً. وتثير الغبار والأتربة في بعض المناطق.

في خليج العقبة: - الرياح: شمالية، معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء باردة إجمالاً في عموم المناطق.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق الجبال. وتزيد من الاحساس بالبرودة بشكل إضافي.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.