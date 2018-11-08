جولة لوفد عربى صينى بمحطة كهرباء الكريمات البخارية

بدأت منذ قليل، جولة تفقدية تنظمها الشركة القابضة لكهرباء مصر و جامعة الدول العربية لوفد عربى صينى على هامش فعاليات موتمر التعاون العربى الصينى، الذى انعقد بالقاهرة خلال الـ 3 أيام الماضية.



ورافق الوفد العربى الصينى المهندس عبد ربه السيد، مدير عام محطة الكريمات الشمسية، واستعرض تفاصيل المحطة الوفد وكيف تعمل المحطة و تاريخ إنشائها.



ومن المقرر أن يتفقد الوفد العربى الصينى المحطة و الاطلاع على وحدات التوليد من الشمس و من الوقود.



