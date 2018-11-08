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جولة لوفد عربى صينى بمحطة كهرباء الكريمات البخارية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:58 ص
جولة لوفد عربى صينى بمحطة كهرباء الكريمات البخارية محطة الكريمات - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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بدأت منذ قليل، جولة تفقدية  تنظمها الشركة القابضة لكهرباء مصر و جامعة الدول العربية لوفد عربى صينى على هامش فعاليات موتمر التعاون العربى الصينى، الذى انعقد بالقاهرة خلال الـ 3 أيام الماضية.

ورافق الوفد العربى الصينى المهندس عبد ربه السيد، مدير عام محطة الكريمات الشمسية، واستعرض تفاصيل المحطة الوفد وكيف تعمل المحطة و تاريخ إنشائها.

ومن المقرر أن يتفقد الوفد العربى الصينى المحطة و الاطلاع على وحدات التوليد من الشمس و من الوقود.

 

 


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