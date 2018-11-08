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خلال 9 شهور

جلوبال تخسر 345 مليون دولار..ومصرف أبو ظبى يربح 632 مليون جنيه فى 9 أشهر

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:29 ص
جلوبال تخسر 345 مليون دولار..ومصرف أبو ظبى يربح 632 مليون جنيه فى 9 أشهر البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أعلنت شركة جلوبال تليكوم القابضة عن نتائج أعمالها خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، وحققت خسائر بلغت 345.1 مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 56.8 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
 
وأضافت شركة جلوبال تليكوم، أن إيراداتها تراجعت خلال فترة التسعة شهور الأولى من 2018 إلى 2.12 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 2.29 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضى.
 
وعن الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 338.7 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 84.5 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017.
 
وعلى مستوى الأعمال الفصلية، حققت الشركة خسائر خلال الربع الثالث من 2018 بلغت 357.6 مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 20.5 مليون دولار في الربع المقارن من العام الماضى.
 
 
وفى سياق متصل أعلن صرف أبو ظبى الاسلامى - مصر عن نتائج أعماله خلال الفترة التسعة أشهر الأولى من 2018، وحقق صافى ربح بلغ 632.19 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 500.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017،بنسبة نمو 26% على أساس سنوي، نتيجة زيادة الدخل من العائد.
 
وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الفترة إلى 1.8 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 1.48 مليار جنيه في التسعة أشهر المقارنة من العام الماضي.
 
وأرجع المصرف، فى بيان للبورصة، الزيادة في العائد إلى زيادة الهامش المحقق في محفظة التمويلات إلى 668 مليون جنيه بنسبة زيادة 37% عن العام الماضي بالإضافة إلى زيادة العائد من استثمارات الخزانة والودائع بمبلغ 520 مليون جنيه بنسبة 44% عن 2017.
 
 

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