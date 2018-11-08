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جامعة المنصورة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الوسيلة للعلوم والتكنولوجيا بالسودان

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:49 م
جامعة المنصورة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الوسيلة للعلوم والتكنولوجيا بالسودان توقيع مذكرة التفاهم
الدقهلية شريف الديب
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وقع الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمى مع جامعة الوسيلة للعلوم والتكنولوجيا بالسودان ممثلة فى الوزير الدكتور محمد السمانى رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وذلك بحضور السفير الدكتور على يوسف عضو مجلس أمناء جامعة الوسيلة، و الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، الدكتور ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة، الدكتور محمد صلاح مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة عبير زكريا وكيل كلية التمريض للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عهود الشيخ مدرس بكلية التمريض ومنسق الاتفاق.

يأتى توقيع هذه الاتفاقية فى إطار اهتمام جامعة المنصورة بتدويل التعليم العالى والانتشار الدولى لبرامج جامعة المنصورة وخاصة مع الاشقاء فى أفريقيا وبالأخص السودان الشقيق الذى تربطه علاقات قديمة ووطيدة مع مصر ودول حوض النيل.

وجامعة الوسيلة هى جامعة خاصة فى الخرطوم تسعى لتطوير برامجها وإنشاء كليات طبية جديدة لديها بالاستعانة بخبرات وبرامج جامعة المنصورة قلعة الطب فى مصر.

وذكر الدكتور السعيد عبد الهادى أن كلية الطب جامعة المنصورة على اتم استعداد للتعاون بأشكاله المختلفة وتزويد الشركاء بالسودان بالخبرات الطبية المميزة لدى الكوادر الطبية بجامعة المنصورة.

وأبدى الدكتور السمانى سعادته بإتمام توقيع الاتفاقية للبدء الجاد فى تنسيق التعاون والعمل على نقل خبرات جامعة المنصورة وصولا لافتتاح أفرع من برامج جامعة المنصورة الطبية فى السودان بما يتناسب مع الطرفين.

وأشار الدكتور محمد صلاح إلى مدى أهمية مثل هذه الاتفاقيات التى تفتح آفاق انتشار برامج جامعة المنصورة فى أفريقيا لتنافس دوليا البرامج الجامعية التى من شأنها جذب عدد كبير من الطلاب الدارسين من دول أفريقيا بالتعاون مع شريك قادر وجاد من السودان.

وأكد الدكتور أشرف سويلم أن استراتيجية الجامعة تتوافق مع رؤية مصر المستقبلية لبناء شراكات حقيقية مع أبناء أفريقيا والسودان لتعزيز العلاقات العلمية والأكاديمية وإثراء البحث العلمى الذى يعود بالازدهار على الاقتصاد الوطني.

 

 

 

 


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