توشيبا تتخلى عن أصول متعثرة وتلغى 7 آلاف وظيفة

رويترز

تقوم توشيبا بتسييل وحدة الطاقة النووية البريطانية وتبيع مشروع الغاز الطبيعى المسال الأمريكى التابع لها، حيث تسعى الشركة للتخلص من الأصول المتعثرة واستعادة ثقة المستثمرين.

والخطط جزء من استراتيجية جديدة مدتها 5 أعوام أعلنتها توشيبا اليوم الخميس وتشمل أيضا إلغاء سبعة آلاف وظيفة أو 5% من قوة العمل خلال 5 أعوام.

وقفز سهم الشركة 13.7% ليقترب من أعلى مستوى فى عامين بعد هذا الإعلان وبدعم أيضا من خطوة مرتقبة لإعادة شراء نحو 40 % من أسهم الشركة اعتبارا من غدا الجمعة، وأغلق السهم على ارتفاع 12.7%.

وتحاول توشيبا استعادة ثقة السوق بعد فضيحة محاسبية فى 2015 كشفت عن مخالفات واسعة النطاق فى شتى قطاعات الشركة.

وأجبرت الفضيحة الشركة على الاعتراف بتجاوز ضخم فى التكلفة فى وحدتها الأمريكية للطاقة النووية وستنجهاوس المفلسة الآن مما دفعها لبيع وحدتها الثمينة لشرائح الذاكرة فى وقت سابق من العام الحالى إلى كونسورتيوم تقوده شركة باين كابيتال الأمريكية الخاصة وهو ما ترك للشركة بضعة قطاعات مربحة فقط.

وقال هيرويوكى فوكوناجا الرئيس التنفيذى لشركة انفسترست للاستشارات المالية "كانت هناك تقارير بشأن احتمال بيع قطاعات متعثرة وإلغاء وظائف ولذلك فإن هذه الخطوات كانت متوقعة فى وقت ما، لكن المستثمرين متفاؤلون.

"الإعلان عن إعادة شراء نحو 40% من الأسهم أمر إيجابى أيضا بالتأكيد".

وتعهدت توشيبا بإعادة شراء أسهم بقيمة 700 مليار ين فى العام الحالى لكنها لم تحدد موعدا ذلك، ويبدو أن هذا الإعلان فاق فى تأثيره ضعف توقعات الأرباح، حيث قالت الشركة إنها تتوقع الآن أن يبلغ الربح التشغيلى للعام بأكمله 60 مليار ين مقارنة مع توقعات أولية بأن تحقق 70 مليار ين.

كبح الخسائر

تحاول توشيبا التخلص من الأصول المتعثرة التى قد تعرض الشركة لخسائر مستقبلا.

غير أن قرار تسييل وحدة نوجين سيكون صفعة لخطط بريطانيا لبناء محطة طاقة نووية تهدف لتوفير 7% من إمدادات الكهرباء، وكانت رويترز أول من ذكر الشهر الماضى أن توشيبا تدرس تسييل نوجين.

وتجرى شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) محادثات مع توشيبا لشراء حصة فى نوجين، وقالت وزارة الطاقة فى كوريا الجنوبية اليوم إنها ستنسق عن كثب مع الحكومة البريطانية فى مشروع نوجين وستتابع فى الوقت نفسه عملية تسييل الوحدة مع كيبكو.

ولم تذكر توشيبا مشتريا لمشروع الغاز المسال، لكنها قالت إنه كيان أجنبى وسيعلن عنه فى وقت لاحق اليوم، وستدفع توشيبا 800 مليون دولار للمشترى للوفاء بالتزامها بشراء 2.2 مليون طن سنويا من الوقود من فريبورت للغاز الطبيعى المسال فى تكساس.

وأفادت صحيفة نيكى الاقتصادية اليوم أن المشترى هو وحدة تابعة لشركة الغاز الصينية آي.ان.ان جروب لكنها لم تذكر مصدر هذه المعلومة.

وعندما اتصلت رويترز بالمتحدث باسم آي.ان.ان جروب للاستفسار قال إنه ليس لديه علم بهذه الصفقة.