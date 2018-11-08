تموين بورسعيد: فتح باب التظلمات لتحديث بيانات البطاقات الخاطئة الأحد

قال، ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، إنه تقرر فتح باب التظلمات لأصحاب البطاقات التموينية لتلقى شكواهم من تحديث بيانات بطاقات التموين اعتبارًا من الأحد المقبل.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن انتهى اليوم الأخير لإضافة مواليد جدد لبطاقات التموين، دون أى زحام نظرًا لسرعة عمل مكاتب التموين، مشيرًا إلى أن وجود 11 مكتبا ضمن المركز النموذجى ببورسعيد، سهل فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم تسجيل وتحديث أكثر من 90% للمواطنين فى المحافظة من خلال تلك المكاتب التى تعتمد على تقديم خدمات مثل المقدمة فى البنوك وشركات الاتصالات للعمل على إنهاء المشكلات التى تواجه منظومة التموين.

وتابع "ناصر ثابت"، وزارة التموين سعت مؤخرًا إلى تحويل المكاتب التموينية إلى مكاتب نموذجية، لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المكتب النموذجى فى بورسعيد يقدم مجموعة كبيرة من الخدمات التموينية بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وهو مبنى كبير يقدم الخدمات من خلال 7 منافذ، أسوة بالنظام المعمول به فى البنوك.

وطالب "ثابت"، المواطن الراغبين فى التظلم، أن يتقدموا للحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية لتدوين التظلم الخاص به، وبملء استمارة أداء خدمة مدون بها جميع بيانات المستفيدين بالبطاقة التموينية الخاصة به، مرفقة بصور الأرقام القومية لجميع الأفراد المستفيدين بالبطاقة، وتقديمها إلى مكتب التموين أو المكتب النموذجى، ومدون بها رقم التليفون المحمول، على أن يتم تسجيل هذه الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصالًا يفيد بالتسجيل، على أن يتم تسجيل وتبويب هذه الطلبات على الحاسب الآلى الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص، ليقوم مركز معلومات الإنتاج الحربى برفع البيانات التى تم تسجيلها بواسطة المكتب أو عبر موقع دعم مصر، وإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها.