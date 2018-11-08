تعين طارق هاشم مستشاراً لوزيرة الصحة والسكان لشئون الأورام

كتب وليد عبد السلام

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قراراً رقم 673 لسنة 2018، بتكليف الدكتور طارق عبدالمنعم عبدالوهاب هاشم، أستاذ بقسم علاج الأورام والطب النووى بكلية الطب جامعة المنوفية، للعمل مستشاراً لوزيرة الصحة والسكان لشئون الأورام.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القرار تضمن تحديد مهام مستشار الوزيرة لشئون الاورام، حيث يختص بوضع استراتيجية لمكافحة الاورام، والتنسيق مع الهيئات والإدارات المعنية بالوزارة فيما يخص المكافحة والكشف المبكر، وعلاج الأورام، كما سيقوم بالإشراف الفنى على جميع مراكز واقسام الأورام بالهيئات والمستشفيات التابعة للوزارة، والتنسيق معها للالتزام بالاستراتيجية المشار اليها.

وأضاف مجاهد، أنه من ضمن اختصاصاته أيضاً إعداد تقرير دورى بصفة نصف سنوية يتضمن ما تم إنجازه من الخطة القومية للمكافحة، ووضع توصيات للنهوض بقطاع الأورام بجميع مراكز وأقسام ومستشفيات وزارة الصحة.