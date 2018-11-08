"تعليم المنيا" تفتتح أول وحدة لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالجهود الذاتية

اعرب عزب عن سعادته بافتتاح تلك الوحدة والتي تهدف لتنفيذ خطة الوزارة لبرنامج دمج الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة في المدارس أو الفصول العادية مع أقرانهم العاديين، و تقديم خدمات التربية الخاصة والخدمات المساندة، كإجراء للتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، وإتاحة الفرص لجميع الأطفال المعوقين للتعليم المتكافئ والمتساوي مع غيرهم من الأطفال، والانخراط في الحياة العادية.

قال مدير المدرسة إن عدد طلاب الدمج بالمدرسة 13 طالب وطالبة تتنوع حالتهم بين الكفيف وصعوبات التعلم ومتلازمة داون واعاقات سمعية وحركية وتوحد ، حيث يتم تعليم الطلاب داخل الفصول بشكل نظري ثم العملي داخل وحدة الدمج من خلال اخصائيين على اعلى مستوى من الكفاءة والقدرة ، كما قدم مدير المدرسة الشكر للجهات التي ساهمت بشكل فعال في اقامة تلك الغرفة بالجهود الذاتية وعلى رأسها مديرية التعليم والادارة التعليمية وادارة الجودة بإدارة المنيا التعليمية ومجلس الامناء وبعض الجمعيات الاهلية والخاصة ومساهمات من رجال الاعمال، حيث تم توفير متطلبات تشغيلها من اجهزة وادوات ووسائل تعليمية ولوجيستية واجهزة حاسب الى بالإضافة لعدد 3 لاب توب وآلة كتابة للمكفوفين وجهاز داتا شو.