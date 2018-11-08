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تعرف على روايات الشهود بموقع إطلاق النار على ملهى ليلى بكاليفورنيا..فيديو وصور

الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:34 ص
تعرف على روايات الشهود بموقع إطلاق النار على ملهى ليلى بكاليفورنيا..فيديو وصور الناجون من حادثة إطلاق النار على ملهى ليلى بكاليفورنيا
كتبت - هبة مكى
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أطلق مسلح النيران على رواد ملهى ليلى يدعى "بوردر لاين بار" بمدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص.
 
وأفادت التقارير الأولية للشرطة، أن هناك 6 أشخاص على الأقل أصيبوا بالرصاص، من بينهم ضابط شرطة وحارس الملهى، بعد أن اقتحم مطلق النار المكان بمسدس نصف أتوماتيكى وقنابل الدخان حوالى الساعة 11.20 مساءًا، وتقول الشرطة إن التهديد مازال قائما حيث أن المسلح مازال طليقا حتى كتابة هذه السطور.
 
 
احد المصابين
أحد المصابين
 
مكان غطلاق النار فى كاليفورنيا (4)
مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا 

مكان غطلاق النار فى كاليفورنيا (9)
مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا 
 

 

وقالت شاهدة عيان لموقع ABC7 الإخبارى: "كنت على الباب الأمامى وأنا أتحدث إلى زوج أمى عندما سمعت صوت الطلقات، فقمت بالتمدد على الأرض فورا ورأيت حارس الأمن يسقط على الأرض بعدما أطلق الرجل عليه الرصاص ثم ألقى القنابل الدخانية وظل يطلق النيران ورأيت الناس فى الداخل يلقون الكراسى من النوافذ لتحطيمها محاولين القفز منها للهروب من المكان وكان المسلح يرتدى نظارات وسترة سوداء، وكان يحمل فى يديه مسدسا كبيرا".

 

 
مكان غطلاق النار فى كاليفورنيا (1)
مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا

مكان غطلاق النار فى كاليفورنيا (2)
مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا 

مكان غطلاق النار فى كاليفورنيا (7)
مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا 
 
 
وقال شاهد آخر: "دخل هذا المجنون للمكان ورمى قنبلة دخانية للتشويش على الناس ثم فتح النيران على حلبة الرقص، لقد أخذ العديد من الأرواح الشابة حيث يستضيف الملهى حفلات الجامعات الأربعاء من كل أسبوع".
 
 
 
وقال مسئول فى مكتب شرطة مقاطعة فينتورا، إن حوالى 30 طلقة أطلقت داخل المبنى، ووفقا للتقارير الأولية أن من استطاع الهرب من إطلاق النار اختبأ فى دورات المياه والأدوار العليا للمكان، فى حين فر آخرون ممن تمكنوا من الهرب إلى محطات الوقود القريبة للحصول على المساعدة الطبية، وانتشرت سيارات الشرطة والإسعاف وطائرات الهليكوبتر بالمكان وسط وجود الأهالى المذعورة على أولادها.
 
 
مكان غطلاق النار فى كاليفورنيا (3)
مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا 

مكان غطلاق النار فى كاليفورنيا (5)
مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا

مكان غطلاق النار فى كاليفورنيا (6)
مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا 

 

مكان غطلاق النار فى كاليفورنيا (8)
مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا 

مكان غطلاق النار فى كاليفورنيا (10)
مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا 
 

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ملهى ليلى

إطلاق النار

اليوم السابع بلس

الشرطة الأمريكية




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