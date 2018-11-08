تعرف على روايات الشهود بموقع إطلاق النار على ملهى ليلى بكاليفورنيا..فيديو وصور

كتبت - هبة مكى

أطلق مسلح النيران على رواد ملهى ليلى يدعى "بوردر لاين بار" بمدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص.

وأفادت التقارير الأولية للشرطة، أن هناك 6 أشخاص على الأقل أصيبوا بالرصاص، من بينهم ضابط شرطة وحارس الملهى، بعد أن اقتحم مطلق النار المكان بمسدس نصف أتوماتيكى وقنابل الدخان حوالى الساعة 11.20 مساءًا، وتقول الشرطة إن التهديد مازال قائما حيث أن المسلح مازال طليقا حتى كتابة هذه السطور.



أحد المصابين



مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا



مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا Just outside the #Borderline shooting in Thousand Oaks pic.twitter.com/DWB0rpxkWM — Nick Steinwender (@NickSteinwender) November 8, 2018 وقالت شاهدة عيان لموقع ABC7 الإخبارى: "كنت على الباب الأمامى وأنا أتحدث إلى زوج أمى عندما سمعت صوت الطلقات، فقمت بالتمدد على الأرض فورا ورأيت حارس الأمن يسقط على الأرض بعدما أطلق الرجل عليه الرصاص ثم ألقى القنابل الدخانية وظل يطلق النيران ورأيت الناس فى الداخل يلقون الكراسى من النوافذ لتحطيمها محاولين القفز منها للهروب من المكان وكان المسلح يرتدى نظارات وسترة سوداء، وكان يحمل فى يديه مسدسا كبيرا".



مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا



مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا



مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا

وقال شاهد آخر: "دخل هذا المجنون للمكان ورمى قنبلة دخانية للتشويش على الناس ثم فتح النيران على حلبة الرقص، لقد أخذ العديد من الأرواح الشابة حيث يستضيف الملهى حفلات الجامعات الأربعاء من كل أسبوع".

Múltiples personas heridas en un tiroteo ocurrido un bar en Thousand Oaks, California; VIDEO: KABC-TV pic.twitter.com/u3hD8sq7li — Noti Bomba (@notibomba) November 8, 2018

وقال مسئول فى مكتب شرطة مقاطعة فينتورا، إن حوالى 30 طلقة أطلقت داخل المبنى، ووفقا للتقارير الأولية أن من استطاع الهرب من إطلاق النار اختبأ فى دورات المياه والأدوار العليا للمكان، فى حين فر آخرون ممن تمكنوا من الهرب إلى محطات الوقود القريبة للحصول على المساعدة الطبية، وانتشرت سيارات الشرطة والإسعاف وطائرات الهليكوبتر بالمكان وسط وجود الأهالى المذعورة على أولادها.