تعرف على روايات الشهود بموقع إطلاق النار على ملهى ليلى بكاليفورنيا..فيديو وصور

أحد المصابين
مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا
مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا
Just outside the #Borderline shooting in Thousand Oaks pic.twitter.com/DWB0rpxkWM— Nick Steinwender (@NickSteinwender) November 8, 2018
وقالت شاهدة عيان لموقع ABC7 الإخبارى: "كنت على الباب الأمامى وأنا أتحدث إلى زوج أمى عندما سمعت صوت الطلقات، فقمت بالتمدد على الأرض فورا ورأيت حارس الأمن يسقط على الأرض بعدما أطلق الرجل عليه الرصاص ثم ألقى القنابل الدخانية وظل يطلق النيران ورأيت الناس فى الداخل يلقون الكراسى من النوافذ لتحطيمها محاولين القفز منها للهروب من المكان وكان المسلح يرتدى نظارات وسترة سوداء، وكان يحمل فى يديه مسدسا كبيرا".
مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا
مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا
مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا
Múltiples personas heridas en un tiroteo ocurrido un bar en Thousand Oaks, California; VIDEO: KABC-TV pic.twitter.com/u3hD8sq7li— Noti Bomba (@notibomba) November 8, 2018
مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا
مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا
مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا
Some tearful reunions among those presumably (though unconfirmed) at Borderline or who knew them at Borderline. #Borderline #BorderlineShooting #ThousandOaksShooting @vcstar pic.twitter.com/0Ik19qFyGa— Jeremy Childs (@Jeremy_Childs) November 8, 2018
مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا
مكان إطلاق النار فى كاليفورنيا
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