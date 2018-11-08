تعرف على توقعات الطقس وفرص سقوط الأمطار ودرجات الحرارة غدا × 11 معلومة

بعد تحذيرات خبراء هيئة الأرصاد من موجة الطقس السيئ تضرب البلاد، ينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حال الطقس غدا الجمعة بداية الموجة فى نقاط مبسطة كما يلى:-

1- يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل على جميع الأنحاء نهارا.

2- يتوقع الخبراء أن يكون الطقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

3- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

4- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

5- متوقع سقوط الأمطار تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى.

6- تمتد فرص سقوط الأمطار للقاهرة وتكون متوسطة الشدة على القاهرة.

7- متوقع فرص سقوط أمطار على سيناء وشمال الصعيد تكون خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتى حلايب وشلاتين.

8- الرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

9- درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 25 والصغرى 17 درجة.

10- درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة ومطروح العظمى 22 والصغرى 15 درجة.

11- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 26 والصغرى 15 درجة ، وقنا العظمى 27 والصغرى 16 ، وأسوان العظمى 28 والصغرى 17 درجة.