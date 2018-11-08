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تعرف على توقعات الطقس وفرص سقوط الأمطار ودرجات الحرارة غدا × 11 معلومة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 05:00 م
تعرف على توقعات الطقس وفرص سقوط الأمطار ودرجات الحرارة غدا × 11 معلومة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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بعد تحذيرات خبراء هيئة الأرصاد من موجة الطقس السيئ تضرب البلاد، ينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حال الطقس غدا الجمعة بداية الموجة فى نقاط مبسطة كما يلى:-
 
1- يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل على جميع الأنحاء نهارا.
 
2- يتوقع الخبراء أن يكون الطقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.
 
3-  تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.
 
4- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.
 
5- متوقع سقوط الأمطار تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى.
 
6- تمتد فرص سقوط الأمطار للقاهرة وتكون متوسطة الشدة على القاهرة.
 
7- متوقع فرص سقوط أمطار على سيناء وشمال الصعيد تكون خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتى حلايب وشلاتين.
 
8- الرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.
 
9- درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 25 والصغرى 17 درجة.
 
10- درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة ومطروح العظمى 22 والصغرى 15 درجة. 
 
11- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 26 والصغرى 15 درجة ، وقنا العظمى 27 والصغرى 16 ، وأسوان العظمى  28  والصغرى 17 درجة.

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