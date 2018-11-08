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تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص ملاحية للمراكب بالأقصر

الخميس، 08 نوفمبر 2018 04:00 ص
تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص ملاحية للمراكب بالأقصر مراكب شراعية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، أن رجال قسم تراخيص الملاحة النهرية قاموا تثبيت لوحة إعلانات توضح كافة المستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص الملاحية، وتراخيص القيادة للعاملين على المراكب الشراعية من أهالى المحافظة، كما تم تحديث قواعد بيانات المراكب الشراعية وتراخيص القيادة على جهاز الحاسب الآلى لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أفضل وإنجاز الخدمة المطلوبة فى وقت قصير، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن الأقصرى.

وأضاف المهندس أسعد مصطفى لـ"اليوم السابع"، أن شروط تجديد ترخيص قيادة مركب شراعية، تشمل تقديم طلب للترخيص وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة صحية بقوة الإبصار، وخطاب اشتراك بنقابة العاملين بالمراكب الشراعية، وسداد الرسوم المقررة، وتقديم 2 صور فوتوغرافية، وخطاب من التأمينات الاجتماعية، كما تم تثبيت لوحات لعمل تصريح لأول مرة للمهن المختلفة للمراكب الشراعية.

 

تعرف علي المستندات والمطلوبة لإستخراج تراخيص ملاحية للمراكب الشراعية بالأقصر (1)

 المستندات والمطلوبة لإستخراج تراخيص ملاحية للمراكب الشراعية بالأقصر تعرف علي المستندات والمطلوبة لإستخراج تراخيص ملاحية للمراكب الشراعية بالأقصر (2)
 المستندات والمطلوبة لإستخراج تراخيص ملاحية للمراكب الشراعية بالأقصر 
تعرف علي المستندات والمطلوبة لإستخراج تراخيص ملاحية للمراكب الشراعية بالأقصر (3)
 المستندات والمطلوبة لإستخراج تراخيص ملاحية للمراكب الشراعية بالأقصر

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