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تعرف على "العقيقة" وهل لها موعد محدد وما حكم تأخيرها إلى البلوغ ؟

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:00 ص
تعرف على "العقيقة" وهل لها موعد محدد وما حكم تأخيرها إلى البلوغ ؟ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على
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ما هى العقيقة وهل لها موعد محدد وما حكم تأخيرها إلى البلوغ ؟،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى:
 
العقيقة : هى الذبيحة التي تذبح عن المولود، وهي سنة عند جمهور الفقهاء، يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها  
وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة،  منها قول رسول الله [  (كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى) ،  فإن لم تكن فى اليوم السابع ،ففى اليوم الرابع عشر، فإن لم تكن ففي اليوم الحادى والعشرين فإن لم يتسير ففى أى وقت.
 
وذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح فى اليوم السابع.
 
 ويرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهى ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ 
 
يذبح عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة، قال [ (عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) ، ويجوز ذبح شاة واحدة عن الذكر ، لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عن الحسن والحسين رضي الله عنهما.
 
 
 
 
 
 

 


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