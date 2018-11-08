"تضامن الإسكندرية" تصرف إعانات مالية لأسرة المتوفى فى عقار كرموز المنهار

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية ، برئاسة كمال الدين حجاحى ، صرف مساعدة مالية عاجلة لأسرة المتوفى فى عقار كرموز المنهار غرب الإسكندرية، من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالإسكندرية، بالإضافة إلى توزيع بطاطين على السكان المتضريين من انهيار العقار.

وانهار عقار رقم 3 حارة أبو الفتوح من شارع التوفيقية كرموز التابع لحى غرب، و انتقل فريق إغاثة إدارة غرب الاجتماعية، ومؤسسة التكافل الاجتماعي بالإسكندرية، وفريق إغاثة المديرية إلى موقع الحادث للمعاينة.

و تبين أن العقار مكون من ارضي ودورين وصادر له قرار إزالة من حي غرب ولم يتم التنفيذ ويقيم بالعقار أسرة واحدة، وقد انهارت الأسقف الخشبية على رب الأسرة - 65 عاما- ، ما أسفر عن مصرعه.