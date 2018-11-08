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تسمم فتاة تناولت شيبسى مخلوط بسم فئران بالدقهلية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 05:00 م
تسمم فتاة تناولت شيبسى مخلوط بسم فئران بالدقهلية اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أصيبت فتاة بقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بالتسمم بعد تناول شيبسي مخلوط بسم فئران.

وتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ مركز ميت غمر من مستشفى ميت غمر بإصابة المدعوة "نورا. ر ع ١٧ عاما" ومقيمة دنديط، التابعة لدائرة المركز، بحالة إعياءبادعاء تناول مادة سامة.
 
وعلى الفور انتقل الرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبسؤال والدتها "فريال ك م ٤٢ عاما" قررت بتناولها كمية من الشيبسى المخلوط بسم فئران بطريق الخطأ، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجاري الاستعلام عن حالة المصابة.
 
 
 
 
 
 

 


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