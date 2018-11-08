تدشين خط جوى مباشر بين مصر وأذربيجان لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين

دشنت مصر وأذربيجان، اليوم الخميس، الخط الجوى المباشر بين مدينتى شرم الشيخ وباكو لدعم وسائل المواصلات وزيادة التبادل التجارى وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وصرح السفير عادل إبراهيم، سفير جمهورية مصر العربية لدى أذربيجان، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن خط الطيران الجديد الذى تم تدشينه اليوم، بين شرم الشيخ والعاصمة الأذربيجانية باكو، سوف يقطع المسافة بين البلدين والتى تقدر بـ 2039 كيلو مترا فى فترة زمنية لا تتجاوز 55ر2 ساعة، ما سيعيد صياغة الحياة بقاسمها المشترك، معربا عن أمله فى أن يحقق الغرض منه فيما يتعلق بانعاش السياحة والاقتصاد وارتفاع معدلات التبادل التجارى بين القاهرة وباكو، كما هو الحال على المستوى الثقافى.

وأضاف أن الجهود المصرية كللت بالنجاح فى تسيير رحلات سياحية منتظمة من باكو إلى مدينة شرم الشيخ اعتباراً من اليوم باستخدام طائرات الشركة الوطنية الأذربيجانية "AZAL"، بعد أن تم التغلب على معوقات تشغيل خط الطيران المباشر بين البلدين على مدى السنوات الماضية، مؤكدا أن المجال مفتوح أمام البلدين لزيادة حجم الاستثمارات فى العديد من المجالات، كما تأمل كل من القاهرة وباكو فى أن يكون مستوى العلاقات السياسية والتاريخية ملهما لهم فى انجاز ملف التبادل التجارى.

وشار إبراهيم إلى أن العلاقات بين مصر وأذربيجان تاريخية، منوها بأن كانت مصر فى طليعة الدول التى اعترفت باستقلال أذربيجان فى 26 ديسمبر 1991، وأن السفارة المصرية بدأت نشاطها فى باكو إبريل 1993، وكان لها دور مؤثر فى تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ التعاون المشترك بين البلدين طيلة الخمسة والعشرون عاماً الماضية.

ولفت إلى أن السفارة المصرية فى باكو تحرص على تنظيم وعقد المؤتمرات والادلاء بالتصريحات الصحفية مع وكالة الأنباء الرسمية الأذربيجانية "أذرتاج " وكبرى الصحف والقنوات التليفزيونية واسعة الانتشار بأذربيجان للترويج للسياحة إلى مصر، والتأكيد على استقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى مصر وحث السائحين الأذربيجانيين على زيارة المقاصد السياحية المصرية.

وأوضح السفير المصرى، أن الرحلة سوف تكون أسبوعية كل خميس وأن هذه الرحلة على متنها 137 راكبا، وسيتم زيادة عدد الرحلات فيما بعد، منوها بأن السفارة كانت فى استقبال المسافرين اليوم من باكو إلى شرم الشيخ، مؤكدا أن الطائرة تحركت فى تمام الساعة 10: 00 بتوقيت باكو، ومن المقرر أن تصل إلى مدينة شرم الشيخ الساعة 12: 10 بتوقيت القاهرة.

ولفت السفير المصرى إلى اتفاق تآخى آخر موقع بين محافظة جنوب سيناء ومحافظة جابالا الأذربيجانية، كما قام اللواء خالد فودة بزيارتين لأذربيجان أخرهما فى نوفمبر 2017، وذلك فى إطار تفعيل الاتفاق بين المحافظتين من خلال تنظيم العديد من الفاعليات والزيارات المتبادلة، متوقعا أن تصل معدلات التبادل السياحى بين البلدين إلى نحو 300 ألف سائح سنويا.