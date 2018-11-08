تحرير 1943 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1943 مخالفة مرورية متنوعة وشملت537 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125 "و97 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و90 مخالفة انتظار خاطئ وحجز16 سيارة و155 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و79 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 55 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و42 رخصة لمخالفة البيئة و 113 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 53 رخصة لمخالفة خط السير و46 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و43 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 66 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 57 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 66مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و46 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و70 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 8سيارات متروكة و89 مخالفة إزالة فاميه وتحرير83 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و39 مخالفة مواقف عشوائية و48 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير52 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.