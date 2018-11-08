تجديد حبس عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين بحلوان

كتب على عبد الرحمن

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه.

تعددت البلاغات أمام العميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، تقيد قيام عاطل بسرقتهم بالإكراه والإدعاء بأنه ضابط شرطة.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغات وتبين أن المتهم يدعى "محمود.س" عاطل، وأنه انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين وإرهابهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر بذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.