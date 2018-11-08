تأجيل محاكمة سائق زوجة محمد رمضان وإحالتها لدائرة أخرى للاختصاص الرقمى

قررت محكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة، إحالة محاكمة سائق الفنان محمد رمضان فى اتهامه بالقتل الخطأ لسودانى الجنسية والإصابة الخطأ لـ3 أشخاص بينهم تايلنديين فى حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو لدائرة مغايرة للاختصاص الرقمى، وأجلت القضية لجلسة 11 نوفمبر الجارى.

كان المستشار وليد سراج المحامى العام الأول لنيابات كرداسة قد أحال سائق زوجة الفنان محمد رمضان الى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، وأشارت التحقيقات التى باشرها إسلام شاكر مدير نيابة كرداسة ومركز إمبابة أنه أثناء سير سيارة هيونداى فيرنا تابعة لإحدى شركات التوصيل أعلى محور 26 يوليو قبل نفق فودافون باتجاه ميدان لبنان تقل 5 أشخاص سائق وآخر مصرى وزوجته تايلندية وصديقهم تايلندى والخامس سودانى الجنسية متوجهين لاستلام السودانى عمل فى أحد المطاعم انفجر الإطار الأمامى الأيسر للسيارة ما أدى إلى اصطدامها بالرصيف ثم توقفها بعرض الطريق.

كما أشارت التحقيقات إلى أنه مع فور توقف السيارة بعرض الطريق قدمت سيارة كرايسلر سوداء اللون تستقلها زوجة الفنان محمد رمضان وصديقتها ويقودها سائق زوجة الفنان فاصطدمت بالسيارة المتوقفة من الجانب الأيمن ما أدى لإصابة 3 من مستقلى السيارة الهيونداى المصرى وزوجته التايلندية والتايلندى الآخر بكدمات والتواءات وجروح طفيفة بينما أصيب صديقهم السودانى 41 سنة بشدة فى الرأس أدت إلى دخوله فى غيبوبة نتيجة إصابته بنزيف وتم نقله إلى المستشفى وفارق الحياة بعدها بساعة متأثرًا بإصابته.

وأصيبت زوجة الفنان محمد رمضان وصديقتها بكسور بالقدمين بينما تهشمت السيارة الهيونداى بالكامل وتهشمت مقدمة "كبوت" سيارة زوجة رمضان، وجهت النيابة للسائق المتهم "عبد العزيز.ا" 27 سنة، تهمتى القتل الخطأ للمتوفى السودانى والإصابة الخطأ لـ 3 آخرين، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفور ورود التحريات حول الواقعة وسماع أقوال المصابين تمت إحالة المتهم إلى محكمة جنح كرداسة.