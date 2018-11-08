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بعد مشاركتهم فى المنتدى العالمى.. شباب العالم يحتفون بالسياحة المصرية "صور"

الخميس، 08 نوفمبر 2018 05:54 م
بعد مشاركتهم فى المنتدى العالمى.. شباب العالم يحتفون بالسياحة المصرية "صور" شباب العالم
كتبت ريهام عبد الله
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على مدار 4 أيام متواصلة، منذ السبت 3 نوفمبر وحتى الثلاثاء 6 نوفمبر، احتضنت مدينة السلام شرم الشيخ، تجمعا شبابيا كبيرا، من دولة العالم كافة، للتعبير عن رؤاهم وأحلامهم وطموحهم، ولتبادل الثقافات والأفكار.

منتدى الشباب العالم 2018، لاقى نجاحا هائلا فى نسخته الثانية، وهو ما انعكس فى آراء الشباب المشاركين من مختلف الدول، الذين شاركوا بقوة وحماس فى الجلسات المختلفة، لعمل توصياتهم وتقديم أفكارهم ورؤيتهم.

شباب العالم، اتجهوا لقضاء وقت ممتع، وزيارة المعالم السياحية المصرية، للتعرف على الحضارة المصرية القديمة، والتمتع بالجو الجميل، بعد انتهاء الجلسات الثرية والدسمة والمليئة بالنقاشات الجادة.

على هاشتاج "world youth fourm" عبر انستجرام، شارك شباب العالم بصور زيارتهم للأماكن الأثرية والسياحية المصرية مع أصدقائهم وعائلاتهم ومتابعيهم، بعد انتهاء فعاليات المؤتمر، فى جولات سياحية للتعرف على الأرض التى احتضنتهم على مدار فعاليات المؤتمر.

ليلى وانج، فتاة شاركت فى فعاليات المنتدى، وكانت ضمن المتحدثين فى جلسة "دور الفن فى تشكيل المجتمع"، حققت حلمها بعد انتهاء المؤتمر فى زيارة منطقة الأهرامات التاريخية، وقالت :" تأثرت فى مصر بالتحدث إلى قادة الغد حول دور الفن فى تشكيل المجتمع على، بمنتدى شباب العالم، ولكن التوقف الأول لى تحقيق حلم حياتى، بزيارة الأهرامات".

ليلى وانج فى الأهرامات
ليلى وانج فى الأهرامات

 

ليلى وانج
ليلى وانج

 

كاثرين كونستنتين، إحدى أبرز المتحدثات فى جلسة الأمن المائى، وتأثره بالتغير المناخى، قتالها ودفاعها المستميت عن قضية ندرة المياه، وتحذيرها من "يوم الصفر"، أنهت كاثرين معركتها وبدأت فى رحلة التمتع بالصحراء المصرية، إذ قضت وقتا ممتعا فى السفارى، واكتشاف الصحراء فى جنوب سيناء، فقالت :" متى كانت آخر مرة فعلت شيئًا للمرة الأولى؟ تحدى نفسك دائما، مدد منطقة الراحة الخاصة بك وتخلى عن القليل"، نشرت صورة من صحراء سيناء، مبديا إعجابها بجمال الصحراء والجبال.

جبال سيناء
جبال سيناء

 

كاثرين فى رحلة سفارى
كاثرين فى رحلة سفارى

 

الروسية "كريستينا فيكنر"، قضت وقتا ممتعا هى الأخرى فى استكشاف الصحراء فى جنوب سيناءن فلا رحلة سفارى، بعد انتهاء فعاليات المؤتمر، وقالت :" رحلة سفارى".

كريستينا
كريستينا

 

ميلفو جابرييل، شارك متابعيه بصورة تحت سفح الأهرامات، مبديا اعجابه الشديد بها، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع أنه سيسافر لهذه الدرجة فى صغر سنه، وزار ميلفو الأهرامات بعد انتهاء مشاركته فى منتدى شباب العالم.

جابرييل
جابرييل

 


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