بعد انتهاء منتدى شباب العالم 2018.. باحثة من جنوب أفريقيا قبل مغادرة مصر: سأفتقدكم

كتبت - هبة مكى

حرص العديد من الشباب رواد منتدى شباب العالم 2018 عن التعبير عن فرحتهم للمشاركة فى منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية هذا العام، حضر المنتدى ما يقرب من 5 آلاف شاب وشابة من 160 دولة حول العالم.



سيساندا نجوبانى

وقالت سيساندا نجوبانى الباحثة من مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، والتى شاركت فى منتدى الشباب، أنها سعيدة لوجودها فى مثل هذا الحدث وتمتعت للغاية برحلتها إلى مصر، وحرصت سيساندا على زيارة أماكن بشرم الشيخ وعمل رحلة سفارى حيث نشرت صوره لها وهى ترتدى قميص مكتوب عليه "أنا أحب مصر" وفى الخلفية تظهر جبال شرم الشيخ، وقبل أن تغادر المدينة بعد انتهاء رحلتها عائدة إلى جنوب أفريقيا، حرصت على توديع زملاءها وأخبارهم أنها ستفتقدهم، كما شكرت مصر قائلة :"مع السلامة يا مصر، لقد كنتى كل شئ جيد بالنسبة لنا".



سيساندا نجوبانى

وكانت تدور رسالة المنتدى هذا العام حول التنوع وإحداث التغيير، برزت هذه الرسالة فى الإعلان الدعائى للمنتدى حيث ركز الإعلان على مخاطبة الشباب غير الأنانى الذى يحلم بتغيير إيجابى للواقع ومساعدة الغير والتفكير فى الآخرين وليس نفسه فقط.