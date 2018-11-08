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بث مباشر من موقع إطلاق النيران على ملهى ليلى بولاية كاليفورنيا الأمريكية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:41 ص
بث مباشر من موقع إطلاق النيران على ملهى ليلى بولاية كاليفورنيا الأمريكية المصابين
ريهام عبد الله
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يقدم اليوم السابع، لقرائه بث مباشر، من موقع تعرض ملهى ليلى لإطلاق النيران فى مدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص، ولم يتم الإعلان عن حالات وفيات حتى الآن.

 

وأفادت تقارير إعلامية وقوع عشرات الضحايا بما فيهم ضابط شرطة، ومازال المسلح طليقا حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وأفاد مكتب شرطة مقاطعة فنتورا بأن ما يرقب من 30 طلقة تم إطلاقها عشوائيا على الحانة.

 


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صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد العصابة الصهيوانجلوامريكية اعداء الانسانية و السلام العالمي

ربنا سوف يسقي العصابة الصهيوانجلوامريكية من نفس كأس الارهاب و الجرائم التي نشروها في العالم

انتشار الارهاب و الجرائم في امريكا بسبب التصويت علي حمل السلاح من قبل العصابة الشيطانية الارهابية الصهيونية العالمية في الكونجرس و عقاب ربنا علي الادارة القذرة الصهيوانجلوامريكية التي بتدار من هذه العصابة الشيطانية التي نشرت الارهاب و الجرائم و الظلم و السرقة و البلطجة في العالم

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