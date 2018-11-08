بث مباشر من موقع إطلاق النيران على ملهى ليلى بولاية كاليفورنيا الأمريكية

ريهام عبد الله

يقدم اليوم السابع، لقرائه بث مباشر، من موقع تعرض ملهى ليلى لإطلاق النيران فى مدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص، ولم يتم الإعلان عن حالات وفيات حتى الآن.

VIDEO: KABC-TV footage from on the ground shortly after mass shooting reported in Thousand Oaks, California. (KABC)



Live coverage: https://t.co/KRlguIpI2p pic.twitter.com/7QgRX7S4QV — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) November 8, 2018

وأفادت تقارير إعلامية وقوع عشرات الضحايا بما فيهم ضابط شرطة، ومازال المسلح طليقا حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وأفاد مكتب شرطة مقاطعة فنتورا بأن ما يرقب من 30 طلقة تم إطلاقها عشوائيا على الحانة.