video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 04:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

باحثة أممية تعرب عن قلقها إزاء استخدام كمبوديا الحبس الاحتياطى لسياسيين

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:18 م
باحثة أممية تعرب عن قلقها إزاء استخدام كمبوديا الحبس الاحتياطى لسياسيين قوات الأمن فى كمبوديا
أ ش أ
إضافة تعليق

أعربت الباحثة الأممية المنوطة بحقوق الإنسان فى كمبوديا رونا سميث عن قلقها إزاء استخدام السلطات الكمبودية للحبس الاحتياطى لبعض الشخصيات السياسية، وفشلها فى إجراء محاكمات سريعة.
كما أعربت سميث - فى مؤتمر صحفى فى نهاية مهمتها التى استمرت 11 يوما - عن مخاوفها بشكل خاص بشأن المحتجزين فى قضايا سياسية، ومن بينهم كيم سوخا الزعيم السابق لحزب "إنقاذ كمبوديا الوطنى" الذى تم حله.
وأوضحت سميث - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - أن قاضيا رفض طلبها للقاء كيم سوخا، وأنها طالبته بأن يتم تقديم المعارض البارز للمحاكمة سريعا أو إطلاق سراحه.
يُشار إلى أنه تم إطلاق سراح سوخا بكفالة فى سبتمبر الماضى، بعدما تم حبسه احتياطيا دون محاكمة لمدة عام كامل بتهم الخيانة، إلا أن شروط إطلاق سراحه المشددة يمكن تصنيفها كإقامة جبرية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كمبوديا توافق على استئناف البحث عن رفات أمريكيين قتلوا فى حرب فيتنام

انطلاق احتفالات مهرجان "الموتى" فى كمبوديا

صور.. انطلاق احتفالات مهرجان "الموتى" فى كمبوديا

كمبوديا

الأمم المتحدة

رونا سميث

الحبس الاحتياطى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة