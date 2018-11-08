باحثة أممية تعرب عن قلقها إزاء استخدام كمبوديا الحبس الاحتياطى لسياسيين

أ ش أ

أعربت الباحثة الأممية المنوطة بحقوق الإنسان فى كمبوديا رونا سميث عن قلقها إزاء استخدام السلطات الكمبودية للحبس الاحتياطى لبعض الشخصيات السياسية، وفشلها فى إجراء محاكمات سريعة.

كما أعربت سميث - فى مؤتمر صحفى فى نهاية مهمتها التى استمرت 11 يوما - عن مخاوفها بشكل خاص بشأن المحتجزين فى قضايا سياسية، ومن بينهم كيم سوخا الزعيم السابق لحزب "إنقاذ كمبوديا الوطنى" الذى تم حله.

وأوضحت سميث - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - أن قاضيا رفض طلبها للقاء كيم سوخا، وأنها طالبته بأن يتم تقديم المعارض البارز للمحاكمة سريعا أو إطلاق سراحه.

يُشار إلى أنه تم إطلاق سراح سوخا بكفالة فى سبتمبر الماضى، بعدما تم حبسه احتياطيا دون محاكمة لمدة عام كامل بتهم الخيانة، إلا أن شروط إطلاق سراحه المشددة يمكن تصنيفها كإقامة جبرية.