انطلاق أعمال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعى فى أستانة

أستانة(أ ش أ)

انطلقت اليوم الخميس، أعمال قمة "منظمة معاهدة الأمن الجماعى" فى العاصمة الكازاخستانية أستانة، بمشاركة قادة بلدان المنظمة ووزراء الخارجية والدفاع والأمن.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن وزارة الخارجية الكازاخستانية قولها إن وفود جميع بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعى وصلت "بكامل قوامها".

وقال القائم بأعمال الأمين العام للمنظمة فاليرى سيميوريكوف- فى افتتاح الاجتماع المشترك- أن الاجتماع سيجرى فى شكل جلسة عامة، موضحًا أنه يمكن مراجعة ومناقشة القضايا المتعلقة بمجال الأمن الدولى والإقليمى، وتفاعل الدول الأعضاء فى منظمة معاهدة الأمن الجماعى فى شكل منظمة أو فى الساحة الدولية.

يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعى التى أسست عام 1992 تضم 6 دول، هى: روسيا، بيلاروس، كازاخستان، طاجيكستان، أرمينيا، وقرغيزيا.