انتشال 4 أشخاص على قيد الحياة بحادث عبارة سوهاج.. والإنقاذ النهرى يكثف البحث

تمكن الأهالى بناحية قرية الخذندارية دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج من انتشال 4 أشخاص على قيد الحياة عقب سقوطهم بنهر النيل فى واقعة حدوث كسر باب العبارة النهرية أثناء عبورها من الشرق للغرب.

وتكثف قوات الإنقاذ النهرى جهودها للبحث عن ناجين أو ضحايا بعد حدوث تضارب فى أقوال شهود العيان بأن عدد من سقطوا فى النيل أكثر من ذلك.

يذكر أن كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية رفعت من درجة استعدادها للدرجة القصوى بعد وقوع الحادث بالمنطقة وجار تكثيف الجهود من أجل الوقوف على حقيقة عدد من سقط بنهر النيل.