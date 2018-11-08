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انتحار عامل محكوم عليه بالإعدام قبل تنفيذ الحكم بسجن قنا العمومى

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:08 ص
انتحار عامل محكوم عليه بالإعدام قبل تنفيذ الحكم بسجن قنا العمومى انتحار - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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انتحر محكوم عليه بالإعدام، اليوم الأربعاء، شنقًا داخل غرفة الحجز الانفرادى بسجن قنا العمومى، وذلك قبل ساعات من تنفيذ الحكم من قبل الجهات المختصة فى قضية جنائية.
 
أفادت مصادر أمنية، بانتحار مسجون داخل غرفة الإعدام الانفرادية قبل تنفيذ حكم الإعدام، وكان اللواء مجدي القاضى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطار من القوات الأمنية المكلفة بتأمين سجن قنا العمومى، يفيد انتحار مسجون داخل غرفة الإعدام الانفرادية قبل تنفيذ حكم الإعدام. 
 
وتبين من تحريات العقيد أشرف عبد المالك رئيس قسم المباحث الجنائية، والرائد محمد إيهاب خلف الله، رئيس مباحث قسم قنا، بانتحار المتهم عليوة.م المودع بسجن قنا العمومي، والصادر بحقه حكما بالإعدام شنقًا، لاتهامة فى قضية قتل بالغردقة، وذلك فور علمه برفض نقض الحكم الصادر ضده، وتأييد الحكم بإعدامة شنقًا، واتخاذ إجراءات تحديد موعد إعدامه.
 
وأفادت التحريات أن المحكوم عليه بالإعدام أستغل تواجده بغرفة الإعدام الانفرادية، وخلع بدلة الإعدام الحمراء وربطها في النافذة وشنق نفسه بها، وعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

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