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اليوم.. نظر تجديد حبس متهم بتهمة التحريض ضد الدولة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 07:00 ص
اليوم.. نظر تجديد حبس متهم بتهمة التحريض ضد الدولة محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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تنظر اليوم الخميس، نيابة أمن الدولة العليا، أمر تجديد حبس المتهم معاذ الشرقاوى، على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامه نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن ألقت القبض على وعدد آخر من المتهمين بالقضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منهم عبد المنعم أبو الفتوح، فى ضوء إذن قضائى صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التى كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى فى البلاد، الأمر الذى يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت سابقا قرارا بإدراج 16 متهما بالقضية فى قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة.. إلى جانب إصدار النائب العام لقرار بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم أبو الفتوح.


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