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اليوم.. انطلاق مهرجان المرأة للإبداع والتميز بحضور شخصيات عامة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:08 ص
اليوم.. انطلاق مهرجان المرأة للإبداع والتميز بحضور شخصيات عامة أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتورة أمال إبراهيم، رئيس مهرجان المرأة للإبداع والتميز، إن المهرجان يستغرق ثلاثة أيام، فى اليوم الأول يشمل الافتتاح وكلمات الترحيب، وكلمة للسفيرة إيناس مكاوى، رئيس إدارة الأزمات فى جامعة الدول العربية، وكلمة لوزيرى "الشباب والرياضة والثقافة"، واليوم الثانى كلمة للدكتورة تغريد حسين، مدير الإعلام وقضايا المرأة، وجلسة تحت شعار "الإعلام والتنمية السياحية.

 

وأضافت، أنه فى اليوم الثالث يتضمن المهرجان جلسة خاصة تحت عنوان "الإعلام والتعليم ومستقبل التدريب"، لافتةً إلى أن اليوم الثالث يشهد حفلاً غنائيًا، وإلقاء الكلمة الختامية لرئيس المهرجان.

 

وأضافت إبراهيم، أنه سيتم تكريم الرموز التى ساهمت فى الارتقاء بالقطاع السياحى والاقتصادى وقضايا المرأة، والإعلان عن الفائز فى مسابقة "مصر فى عيون عربية"، والذى يأتى تحت رعاية وزارتى الشباب والرياضة والسياحة.

 

وأشارت رئيس المهرجان، إلى أنه سيتضمن الاحتفال بيوم التسامح العالمى، وقفة عند سفح الأهرامات، بمشاركة أكثر من 15 دولة عربية، مؤكدةً أن المهرجان يضم العديد من الشخصيات السياسية والثقافية والرياضية وأعضاء مجلس النواب.

 


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