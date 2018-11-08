اليوم.. أخر موعد لتقديم خريجى الحقوق الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة

كتب محمود عبد الراضى

تستقبل أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، خريجى الحقوق الراغبين فى الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، وذلك منذ السادسة صباحاً من خلال البوابة رقم "5"، فى أخر يوم للتقديم للكلية.

ويجرى التقديم من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة، لخريجى كليات الحقوق ذكور فقط للعامين الدراسيين 2016/2017 و2017/2018 بحد أدنى تقدير مقبول.

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من خريجى كلية الحقوق، وفقًا للاحتياجات الفعلية لقطاعات الوزارة.

وقال اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن ذلك يأتى فى إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته والقرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.