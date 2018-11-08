video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. أخر موعد لتقديم خريجى الحقوق الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:00 ص
اليوم.. أخر موعد لتقديم خريجى الحقوق الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة أكاديمية الشرطة
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

تستقبل أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، خريجى الحقوق الراغبين فى الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، وذلك منذ السادسة صباحاً من خلال البوابة رقم "5"، فى أخر يوم للتقديم للكلية.

 

ويجرى التقديم من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة، لخريجى كليات الحقوق ذكور فقط للعامين الدراسيين 2016/2017 و2017/2018 بحد أدنى تقدير مقبول.

 

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من خريجى كلية الحقوق، وفقًا للاحتياجات الفعلية لقطاعات الوزارة.

 

وقال اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن ذلك يأتى فى إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته والقرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. وزير الداخلية فى اختبار الهيئة بكلية الشرطة: ملتزمون بالحيادية

كلية الحقوق

كلية الشرطة

التقديم للشرطة

الداخليه

اخبار الداخليه




لا تفوتك
الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة