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النيابة تصرح بدفن جثة محكوم عليه بالإعدام شنق نفسه بداخل سجن قنا

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:19 م
النيابة تصرح بدفن جثة محكوم عليه بالإعدام شنق نفسه بداخل سجن قنا جثه-ارشيفية
قنا- وائل محمد
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صرحت نيابة قسم قنا، بدفن جثة متهم محكوم عليه بالإعدام، قام بشنق نفسه داخل غرفة الحجز الانفرادى بسجن قنا العمومى مساء الأربعاء قبل تنفيذ الحكم علية بساعات بعد رفض محكمة الجنايات النقض المقدم من المتهم.

وكان التحريات كشفت أنه قام بشنق نفسه فى سجن قنا العمومى، وتبين عدم وجود شبة جنائية، وتم التصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويه.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من القوات الأمنية المكلفة على تأمين سجن قنا العمومى، يفيد بالعثور على محكوم عليه بالإعدام معلق فى نافذة زنزانته بملابسه داخل الحجز الانفرادى.

وتبين من تحريات العقيد أشرف عبد المالك، رئيس قسم المباحث الجنائية، بانتحار المتهم عليوة محمد صادق سحلول، المودع بسجن قنا العمومى، والصادر بحقه حكما بالإعدام شنقا، لاتهامه فى قضية قتل بمدينة الغردقة.

وقال مصدر أمنى داخل سجن قنا العمومى، إن المتهم قام بقتل نفسه شنقا مستخدما ملابس السجن " البدلة الحمراء" وقام بتعليقها فى سياج النافذة للزنزانة الانفرادية حيث كان محبوس، بعد تأييد الحكم بإعدامه شنقا، واتخاذ إجراءات تحديد موعد إعدامه، إلا أنه قرر أن ينهى حياته بيده، تحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

 


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