النيابة تصرح بدفن جثة شاب توفى إثر تعاطيه جرعة مخدر زائدة بمدينة 6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة شاب فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد أخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل المخدرات، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وأمرت النيابة بالتحفظ على المواد المخدرة وسرنجة حقن كان يستخدمها المتهم فى تعاطى المخدرات، وأمرت بإرسالها لخبراء الأدلة الجنائية، لفحصها وكتابة تقرير عنها.

وتلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم.

وبانتقال المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر إلى محل الواقعة، تبين أن شاب تعاطى جرعة زائدة من مخدر الهيروين، أدت إلى مفارقته الحياة.