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الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:18 ص
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النفط مستقر فى ظل مستويات قياسية لإنتاج أمريكا وواردات الصين

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:35 ص
النفط مستقر فى ظل مستويات قياسية لإنتاج أمريكا وواردات الصين النفط - أرشيفية
رويترز
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استقرت أسعار النفط اليوم الخميس مع تعرضها لضغوط فى الوقت الذى أصبحت فيه الولايات المتحدة أكبر منتج للخام فى العالم بعد أن بلغ إنتاجها أعلى مستوى على الإطلاق، لكن النفط يتلقى الدعم أيضا مع استمرار الصين على مسار تسجيل عام آخر من الواردات القياسية.

وبحلول الساعة 0554 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 72 دولارا للبرميل منخفضة 7 سنتات مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 61.72 دولار للبرميل مرتفعة 5 سنتات مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

ويضغط الإنتاج القياسى للولايات المتحدة على الأسعار. وبلغ الإنتاج الأمريكى 11.6 مليون برميل يوميا فى الأسبوع المنتهى فى الثانى من نوفمبر وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء.

يعادل ذلك 3 أمثال مستوى إنتاج الولايات المتحدة قبل 10 سنوات وينطوى على زيادة 22.2 % منذ بداية العام الجارى فقط. وبذلك تصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للخام فى العالم.

ومن المرجح ضخ مزيد من النفط الأمريكي. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يتجاوز الإنتاج 12 مليون برميل يوميا بحلول منتصف 2019 بفضل ارتفاع إنتاج النفط الصخرى.

ولا تقتصر زيادة الإنتاج على الولايات المتحدة فحسب، وإنما تشمل عدة دول أخرى، بما فى ذلك روسيا والسعودية والعراق والبرازيل مما يثير مخاوف المنتجين بشأن عودة فائض الإمدادات الذى ضغط على أسعار النفط فى الفترة بين عامى 2014 و2017.

لكن بلوغ الواردات الصينية من الخام مستوى قياسيا يقلص المخاوف بشأن تجدد تخمة الخام.

وأظهرت بيانات من إدارة الجمارك الصينية اليوم ارتفاع واردات النفط فى أكتوبر 32 %على أساس سنوى إلى 40.80 مليون طن أو 9.61 مليون برميل يوميا من 9.05 مليون برميل يوميا فى سبتمبر . ولامست الواردات المستوى اليومى القياسى السابق البالغ 9.6 مليون برميل يوميا فى أبريل 2018.


 

 


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