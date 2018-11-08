الموافقة على ترميم قسم الاستقبال والطوارئ ووحدة الكلى لمستشفى رأس التين

الإسكندرية جاكلين منير

ترأس الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم أولى جلسات المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية عقب توليه مهام المنصب، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذى ومسئولى المحاف.

وذلك بحضور اللواء أحمد بسيونى السكرتير العام للمحافظة أمين سر المجلس، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، ونائب مدير أمن الإسكندرية، والسادة أعضاء مجلس النواب السكندريين، ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات، ورؤساء شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وخلال الجلسة وافق المجلس التنفيذى على العديد من الموضوعات التى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث تمت الموافقة على التبرع المقدم من احد المتبرعين للقيام بأعمال ترميم قسم الاستقبال والطوارئ ووحدة الكلى الصناعى لمستشفى رأس التين العام.

كما تمت الموافقة على قيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بإنشاء سور بشكل حضارى لمحطة الصرف الصحى البديلة وذلك حفاظا على ممتلكات المحطة وعلى أرواح المواطنين من التعرض للكابلات الكهربائية أو سقوط أحد ببيارة الرفع.

ووافق المجلس على استغلال الشقة الكائنة بالاسكان الصناعى بحى شرق لتكون مقر ثابت لمكتب تموين رمل ثالث، حيث ان مكتب التموين ليس له مقر ثابت وهو يخدم حوالى 320 ألف فرد، وذلك على أن تقوم مديرية التموين بتجهيز المقر على أعلى مستوي.