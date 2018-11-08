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الملك سلمان يوجه بإطلاق سراح المعسرين ويكرم المتميزين فى "حائل والقصيم"

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:03 م
الملك سلمان يوجه بإطلاق سراح المعسرين ويكرم المتميزين فى "حائل والقصيم" الملك سلمان وولى عهده
إيمان حنا
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أصدر العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز توجيها بشأن إطلاق سراح جميع المواطنين المعسرين والمحتجزين على ذمة قضايا حقوقية وليست جنائية فى منطقة حائل ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، جاء ذلك خلال زيارته لمنطقة حائل ضمن الجولة الداخلية التى يقوم بها الملك سلمان حاليا داخل المملكة، حسبما أوردت صحيفة عكاظ السعودية.

وأقام أهالى حائل حفل استقبال مهيب للعاهل السعودى وولى عهده الأمير محمد بن سلمان بحضور أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد، كما قام الملك بتوزيع جوائز على المتميزين من أبناء المنطقة تشجيعا للتفوق فى عدة مجالات منها الرياضى والإنسانى والعلمى.

وسبق ذلك أن أصدر الملك سلمان قرارا مماثلا بشأن السجناء من المواطنين السعوديين بمنطقة القصيم المدانيين فى قضايا حقوقية، خلال جولته لمنطقة القصيم، كما قام الملك وولى عهده خلال الزيارة بافتتاح وتدشين ووضع حجر الأساس لـ 600 مشروع بتكلفة إجمالية تتجاوز 16 مليار ريال.


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السعودية

القصيم

جولة داخلية للملك سلمان

صحيفة عكاظ

ولى العهد السعودى




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