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الملك سلمان يستنهض الهمم ويدشن 259 مشروعا تنمويا فى حائل بـ7 مليارات ريال

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:06 م
الملك سلمان يستنهض الهمم ويدشن 259 مشروعا تنمويا فى حائل بـ7 مليارات ريال الملك سلمان وولى العهد فى جانب من جولتهما بالمملكة
إيمان حنا
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دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية فى منطقة حائل تجاوزت قيمتها المالية سبعة مليارات ريال، وذلك خلال جولته الداخلية بمناطق عديدة بالمملكة، طبقا لما ورد فى صحيفة "عكاظ".

 

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، فى كلمة له اليوم، إن المشاريع التنموية التى تم تدشينها، وتم وضع حجر أساسها، تجاوزت قيمتها سبعة مليارات ريال، وبمجمل 259 مشروعا، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

 

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان فى استقباله الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.

 

وشاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور عرضا عن أهم المشروعات التنموية فى حائل، والتى توزعت ما بين الهيئة العامة للسياحة والتراث، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح 7 ملايين و874 ألف ريال، فيما بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس 66 مليونا و 285 ألف ريال بقيمة إجمالية بلغت 74 مليونا و 159 ألف ريال، ومشروعات وزارة الحرس الوطنى، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح مليار و139 مليون ريال، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح 562 مليون ريال فيما بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس 696 مليون ريال، بقيمة إجمالية بلغت " مليار و 258 مليون ريال.

 

وعدد من المشروعات تابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح 543 مليون ريال، فيما بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس 416 مليون ريال بقيمة إجمالية تبلغ 959 مليون ريال، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح مليار و 877 مليون ريال، ووزارة الإسكان حيث بلغت قيمة مشاريع الافتتاح 922 مليون ريال .

 

بالإضافة إلى مشروعات وزارة التعليم وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح 709 ملايين ريال، وزارة النقل وبلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس 259 مليون ريال.

 

وكان العاهل السعودى أمر الليلة الماضية بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين السعوديين فى قضايا حقوقية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال فى منطقة حائل شمالى المملكة.


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