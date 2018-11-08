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المعسكر الصهيونى نتنياهو خان الجيش الإسرائيلى ويجب محاكمته

الخميس، 08 نوفمبر 2018 07:39 م
المعسكر الصهيونى نتنياهو خان الجيش الإسرائيلى ويجب محاكمته نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل
كتب- هاشم الفخرانى
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طالب رئيس حزب المعسكر الصهيونى "أفى جابى" بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ،  بالخيانة على خلفية تورط 6 من المقربين من نتنياهو فى قضية عمولات فى صفقة شراء غواصات من ألمانيا .

وقال "جابى" فى تصريحات نقلتها وسائل الإعلام ، إن سرقة أموال الجيش الإسرائيلى هى خيانة عسكرية للجنود ولضباط الجيش الإسرائيلى ، حيث كان بالإمكان شراء معدات وتجهيزات متطورة  للجنود بدلا من سرقتهم ، مشددا على  أنه فى حال اكتشاف أن رئيس الوزراء ،  كان على علم بخيانة أقاربه للجيش فعليه أولا الاستقالة ثم محاكمته لكونه لا يستطيع إدارة مؤسسة أمنية بهذا المستوى

وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت اليوم الخميس بتوجيه اتهامات بالرشوة لمحامى رئيس الوزراء دافيد شيمرون ، محامى نتنياهو الخاص وقريبه ، لكونه  يمثل أيضا الوكيل المحلى لشركة تيسين كورب للأنظمة البحرية صاحبة حق تصنيع الغواصات التى اشترتها تل أبيب من برلين.

 

 


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اسرائيل

تل ابيب

قضية الغواصات

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