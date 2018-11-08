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المصرية لنقل الكهرباء توقع عقد لتأمين 20 محطة محولات بتكلفة 23 مليون جنيه

الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:00 ص
المصرية لنقل الكهرباء توقع عقد لتأمين 20 محطة محولات بتكلفة 23 مليون جنيه محطات الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد تنفيذ المنظومة الأمنية لتأمين عدد 20 محطة محولات كهرباء كمرحلة أولى مع إحدى الشركات الخاصة ،  وتبلغ التكلفة الاجمالية لهذا العقد حوالي 23 مليون جنيه وبمدة تنفيذ تصل الي 6 شهور.
 
ويشمل العقد على توريد وتركيب مجموعة من أحدث الأنظمة الشبكية وكذا منتجات متطورة  الخاصة بالأنظمة الامنية وكاميرات المراقبة والتسجيل بما يتيح مراقبة المحطات وتأمينها ومحيطها بكفاءة عالية.
 
و أكد المهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء إن تأمين محطات الكهرباء يعتبر أحد التحديات التي تواجه القطاع في ظل التوسع لإضافة قدرات كبيرة للشبكة القومية للكهرباء وتطوير شبكة نقل الكهرباء، وهو ما يحتاج لمنظومة أمنية متطورة لحمايته، حيث تعمل شركة نقل الكهرباء حاليا على زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء على مستوى الدولة وزيادة قدرتها على مواكبة الزيادة الكبيرة في قدرات الدولة لإنتاج الطاقة الكهربائية، بما يتيح توفير الكهرباء للمنازل وجميع القطاعات الإنتاجية والصناعية وبما يلبي احتياجات النمو الاقتصادي وفقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المُستدامة.
 
 
 

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