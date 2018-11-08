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المتحدثة باسم الخارجية الروسية : لدينا شكوك حول عدم وفاة الجاسوس "سكريبال"

الخميس، 08 نوفمبر 2018 08:02 م
المتحدثة باسم الخارجية الروسية : لدينا شكوك حول عدم وفاة الجاسوس "سكريبال" الجاسوس الروسى
وكالات الأنباء
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن هناك شكوك روسية واسعة حول حقيقة عدم وفاة الجاسوس الروسى سيرجى سكريبال، المتواجد في بريطانيا.

 

وأضافت، أنه بعد حادثة تسميم سكريبال و ابنته يوليا فى مارس الماضى، لم ترد إلينا أى معلومات حول وفاة أي منهما فى الحادثة، ولم يظهر حتى الان أى مقطع فيديو أو صورة لسكريبال، حتى ابنته ظهرت فى مقطع لا يتعدى بضع ثوانٍ منذ عدة أشهر.

 

كان الجاسوس الروسي سيرجى سكريبال وابنته يوليا تسمّما فى 4 مارس الماضي بمدينة ساليسبري البريطانية، واتهمت لندن حينها موسكو بإرتكاب الحادث. الأمر الذى تسبب فى تدهور العلاقات الدبلوماسية بشكل كبير بيت البلدين.

 

 


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بريطانيا

زاخاروفا

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الجاسوس الروسى




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