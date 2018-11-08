المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

كتب – أحمد يعقوب

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، إن وزارة المالية تنتظر التوجيه والقرار، من وزارة التجارة والصناعة، والمتعلق بخفض التعريفة الجمركية على السيارات "الأوروبية" إلى صفر اعتبارًا من 1 يناير 2019، وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن وزارة التجارة والصناعة، هى الطرف الممثل للحكومة المصرية فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وبالتالى فإن تنفيذ هذا القرار من قبل وزارة المالية، ومصلحة الجمارك المصرية يتعلق بقرار وزارة التجارة.

وأعلن سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إيفان سوركوش، فى وقت سابق اليوم الخميس، أن مصر ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات "الأوروبية" إلى صفر اعتبارًا من 1 يناير 2019 وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، مؤكدًا أن الإعلان الرسمى فى هذا الصدد صدر اليوم فى القاهرة خلال اجتماع لجنة الشراكة الأوروبية المصرية.