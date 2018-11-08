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الكهرباء تشارك فى اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المشتركة المصرية البحرينية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:32 م
الكهرباء تشارك فى اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المشتركة المصرية البحرينية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان
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يتوجه الدكتور خالد الدستاوى، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى العاصمة البحرينية المنامة، ضمن الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المشتركة المصرية – البحرينية، التى تنعقد خلال الفترة 10-11 نوفمبر 2018 برئاسة وزيرى خارجية البلدين.
 
وأوضح الدستاوى، أنه من المقرر أن ينعقد خلال اليوم الأول الاجتماع التحضيرى للجنة المشتركة على مستوى كبار المسؤلين، وينعقد خلال اليوم الثانى الاجتماع الوزارى على مستوى وزيرى الخارجية.
 
الجدير بالذكر أن اللجان المشتركة المصرية - البحرينية السابقة تضمنت تأكيد الجانب البحرينى رغبته في التعاون في مجال ترشيد استخدام الطاقة والطاقات البديلة والربط الكهربائى حيث أنه خطى خطوات إيجابية في مجال ترشيد استخدام الطاقة والربط الكهربائى، ويسعى للاستفادة من الطاقات البديلة لتوليد الكهرباء ويرغب في الاستفادة من خبرات مصر في هذا المجال، وكذا التعاون مع مملكة البحرين في مجال ترشيد الطاقة من خلال (تصميم برنامج لنشر الوعى بكفاءة الطاقة ـ إزاحة الأحمال ـ المؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعى ـ التصنيع المحلى للمهمات عاليه الكفاءة). 
 
 

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الطاقة المتجددة

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