الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بمراكز قوات الأمن بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم التنسيق مع قوات الأمن بالمحافظة لتسهيل انتقال فرق الفحص الطبية إلي مراكز ونقاط الشرطة بالمحافظة لفحص أفراد الشرطة والمسجونين في إطار مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والأمراض السارية.

وأضاف "الطباخ"، في تصريحات صحفية، أنه توجهت الفرق الطبية إلي مراكز الشرطة وقوات الأمن لتقديم الخدمة الطبية لهم، اعترافا بفضلهم في حماية الوطن وحماية الشعب فهم الساهرين على خدمة شعب بأكمله، وأقل ما يمكن تقديمه لهم هو الخروج بنا إلى مقر عملهم.

وأوضح وكيل وزراة الصحة بالقليوبية، أن الفرق المتنقلة تأتي في إطار الحرص على فحص جميع المواطنين حيث أماكن تواجدهم ليسهل على الجميع الحصول على الخدمة المقدمة.