video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بمراكز قوات الأمن بالقليوبية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:22 ص
الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بمراكز قوات الأمن بالقليوبية خلال الحمله
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق
أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم التنسيق مع قوات الأمن بالمحافظة لتسهيل انتقال فرق الفحص الطبية إلي مراكز ونقاط الشرطة بالمحافظة لفحص أفراد الشرطة والمسجونين في إطار مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والأمراض السارية.
 
الكشف عن فيروس سي (1)
 
وأضاف "الطباخ"، في تصريحات صحفية، أنه توجهت الفرق الطبية إلي مراكز الشرطة وقوات الأمن لتقديم الخدمة الطبية لهم، اعترافا بفضلهم في حماية الوطن وحماية الشعب فهم الساهرين على خدمة شعب بأكمله، وأقل ما يمكن تقديمه لهم هو الخروج بنا إلى مقر عملهم.
 
 
وأوضح وكيل وزراة الصحة بالقليوبية، أن الفرق المتنقلة تأتي في إطار الحرص على فحص جميع المواطنين حيث أماكن تواجدهم ليسهل على الجميع الحصول على الخدمة المقدمة.
 
 
الكشف عن فيروس سي (2)
الكشف عن فيروس سي (2)

الكشف عن فيروس سي (3)
 

الكشف عن فيروس سي (4)
 

الكشف عن فيروس سي (5)
 

الكشف عن فيروس سي (6)
 

 

الكشف عن فيروس سي (8)
 

الكشف عن فيروس سي (9)
 

الكشف عن فيروس سي (10)
 

الكشف عن فيروس سي (11)
 

الكشف عن فيروس سي (12)
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة القليوبية: فرق فحص فيروس سي المتنقلة تستهدف الأسواق ودور العبادة

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

مراكز الشرطة

فيروس سي

القضاء على فيروس سي




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة