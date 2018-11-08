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الكرملين يؤكد أن تحقيقات مولر "أمر لا يخص" روسيا

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:23 م
الكرملين يؤكد أن تحقيقات مولر "أمر لا يخص" روسيا المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف
أ ف ب
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أكّد الكرملين الخميس أن التحقيقات التى تجريها واشنطن فى مزاعم التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 2016 هى أمر "لا يخص" روسيا، غداة إقالة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزير العدل جيف سيشنز.

وردا على سؤال إذا كانت إقالة سيشنز ستؤثر على التحقيقات التى يجريها المدعى الخاص روبرت مولر، قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف للصحفيين إن "التحقيق يطرح مشكلة لزملائنا الأمريكيين، (لكنه) أمر لا يخصنا".

وأنكرت موسكو مرارا الاتهامات بمحاولتها التأثير فى الاقتراع الذى أوصل قطب العقارات الثرى ترامب للبيت الأبيض فى نوفمبر 2016. وتابع بيسكوف أنّ "ما توصلت إليه لجنة مولر حتى الآن يمكنه بالكاد الصمود أمام تقييم حاسم خطير".

 

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