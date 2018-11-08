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الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:17 م
خالد صلاح
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القوات الأفغانية تلقى القبض على عنصرين تابعين لـ "داعش"

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:00 م
القوات الأفغانية تلقى القبض على عنصرين تابعين لـ "داعش" الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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ألقت قوات الأمن الأفغانية القبض على عنصرين اثنين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابى قادمين من باكستان خلال العمليات التى تقوم بها القوات فى إقليم "ننجارهار" شرق البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية عن الفيلق "201 سيلاب" التابع للجيش الأفغانى قوله، فى بيان، أن المسلحين سلما نفسهما وأفراد عائلتيهما، وبينهم امرأتان وأربعة أطفال، كما سلما بندقيتين من طراز "إيه كيه-47" لقوات الأمن خلال عمليات البحث والتطهير بالإقليم.

يشار إلى أن إقليم "ننجارهار" من بين الأقاليم الهادئة نسبيا التى تقع شرق أفغانستان، إلا أن الوضع الأمنى فى بعض الأحياء النائية بالإقليم تدهور خلال السنوات الأخيرة.

 


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