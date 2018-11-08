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القضاء الإدارى ينظر السبت دعوى إلغاء ضوابط العمرة لمخالفتها للدستور

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:00 ص
القضاء الإدارى ينظر السبت دعوى إلغاء ضوابط العمرة لمخالفتها للدستور مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، السبت المقبل، الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد المحامى، والتى طالب فيها بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التى تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات. حملت الدعوى رقم 26987 لسنة 72، واختصمت وزير السياحة بصفته.

وقالت الدعوى إن القرار جاء مخالفا للدستور وهذا ما نصت عليه المادة 38 من الدستور، حيث لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك مما يجعل القرار مشبوهًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الُأثر قانونًا.

وأضافت الدعوى أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث يميز بين من لديه قدرة مالية لأداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم، وهو ما يخالف نص المادة 53 من الدستور.


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ضوابط العمرة

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