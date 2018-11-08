video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 07:59 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 5 عاطلين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة فى الغربية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:51 م
القبض على 5 عاطلين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة فى الغربية المتهمين
الغربيه محمد طارق
إضافة تعليق

شنت المباحث الجنائية بمركز زفتى بمحافظة الغربية، حملة لضبط تجار المخدرات والهيروين أسفرت عن ضبط 5 أشخاص وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة.

 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائى بالغربية إخطارا من المقدم أحمد جعيصة رئيس الفرع الجنائى لمركزى زفتى والسنطة يفيد بشن حملة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى المخدرات برئاسة الرائد محمود العرنوسى رئيس مباحث مركز زفتى ومعاونين المباحث والقوة المرافقة لهم.

 

وتم ضبط كلا من "عبودة ر م ال" 22 سنة عاطل ومقيم شبراملس وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش واثنين طلقة من ذات العيار، وعدد 194 تذكرة هيروين ومبلغ مالى 890 جنيها ومحمول، والمدعو " أحمد ع ش ع " 30 سنة عاطل ومقيم حى السلام مدينة السلام القاهرة وبحوزته عدد 60 تذكرة هيروين، ومبلغ 440 جنيها وهاتف محمول، وعدد15 قطعة لمخدر الحشيش، " فؤاد م ا م " 39 سنه عامل ومقيم شبراملس وبحوزته عدد 20 تذكرة هيروين ومبلغ 320 جنيها ومحمول.

كما تمكنت الحملة من ضبط المدعو " السعيد م ال د ال" 23 سنة عاطل ومقيم شبراملس وبحوزته عدد50 تذكرة هيروين، ومبلغ 600 جنيها " أشرف ال ع ال " 25 سنه عاطل ومقيم شبراملس وبحوزته 120 تذكرة هيروين، 6 قطع لمخدر الحشيش، مبلغ 700 جنيه ومحمول.

وتم تحرير المحاضر وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراء القانونية معهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين سقطوا من أعلى "سقالة" ببرج سكنى فى طنطا

أخبار مصر

أخبار الغربيه

أخبار المحافظات

مباحث الغربيه

مركز شرطة زفتي

هيروين




لا تفوتك
مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة