القبض على 5 عاطلين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة فى الغربية

الغربيه محمد طارق

شنت المباحث الجنائية بمركز زفتى بمحافظة الغربية، حملة لضبط تجار المخدرات والهيروين أسفرت عن ضبط 5 أشخاص وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائى بالغربية إخطارا من المقدم أحمد جعيصة رئيس الفرع الجنائى لمركزى زفتى والسنطة يفيد بشن حملة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى المخدرات برئاسة الرائد محمود العرنوسى رئيس مباحث مركز زفتى ومعاونين المباحث والقوة المرافقة لهم.

وتم ضبط كلا من "عبودة ر م ال" 22 سنة عاطل ومقيم شبراملس وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش واثنين طلقة من ذات العيار، وعدد 194 تذكرة هيروين ومبلغ مالى 890 جنيها ومحمول، والمدعو " أحمد ع ش ع " 30 سنة عاطل ومقيم حى السلام مدينة السلام القاهرة وبحوزته عدد 60 تذكرة هيروين، ومبلغ 440 جنيها وهاتف محمول، وعدد15 قطعة لمخدر الحشيش، " فؤاد م ا م " 39 سنه عامل ومقيم شبراملس وبحوزته عدد 20 تذكرة هيروين ومبلغ 320 جنيها ومحمول.

كما تمكنت الحملة من ضبط المدعو " السعيد م ال د ال" 23 سنة عاطل ومقيم شبراملس وبحوزته عدد50 تذكرة هيروين، ومبلغ 600 جنيها " أشرف ال ع ال " 25 سنه عاطل ومقيم شبراملس وبحوزته 120 تذكرة هيروين، 6 قطع لمخدر الحشيش، مبلغ 700 جنيه ومحمول.

وتم تحرير المحاضر وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراء القانونية معهم.